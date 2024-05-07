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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادثين منفصلين بإدفو شمال أسوان

صدى البلد

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون، مساء الإثنين، في حادثين منفصلين شهدهما مركز إدفو شمال محافظة أسوان.
تلقى مدير أمن أسوان إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بمصرع شخص وإصابة 5 آخرين، في حادث تصادم سيارتين شهدته قرية العطواني بمركز إدفو.
وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل جثة المتوفى والمصابين.
وقال مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان الدكتور مصطفى أبو المجد إن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة نقل ثقيل وسيارة أجرة (ميكروباص)، وهو ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة إدفو الرئيسية، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وفي الحادث الثاني، تلقى مدير أمن أسوان إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص) أمام قرية الغنيمية بمركز إدفو، وهو ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصى بإدفو لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

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