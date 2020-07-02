لأول مرة.. سعد لمجرد يغني حصريًا على إذاعة «نجوم إف.إم»

حصلت إذاعة "نجوم إف.إم" علي حقوق إذاعة أغنية "عدي الكلام" للنجم المغربي سعد لمجرد حصريًا في مصر بالتزامن مع طرحها بداية من يوم الأحد المقبل، وهي المرة الأولى التي يغني فيها "لمجرد" باللهجة المصرية، والتي تعاون فيها مع الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.





وسيتم إذاعة أغنية "عدي الكلام" للمرة الأولي، من خلال برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، يوم الأحد المقبل، والذي تقدمه المذيعة جيهان عبد الله علي إذاعة "نجوم إف.إم" وقناة "نجوم إف إم Tv”، وبعد ذلك تدخل سباق الأغاني ويتم التصويت من قبل الجمهور عليها داخل السباق.









يذكر ان الفنان المغربي سعد لمجرد طرح في شهر رمضان الماضي دعاء ديني بعنوان "الرجاء"، والدعاء من كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي.