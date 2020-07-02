بـ جامب سوت أبيض.. إطلالة جذابة لـ شمس الكويتية

نشرت المطربة شمس الكويتية صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









ظهرت شمس الكويتية بإطلالة أنيقة ترتدى جامب سوت ابيض، واعتمدت على تسريحة شعرها القصير بطريقة مميزة وانسيابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.









ولفتت شمس الأنظار في وضع المكياج؛ واختارت وضع اللون البيج كأحمر شفاه، مع الكحل والماسكرا لتبرز جمال عينيها.









وعلقت شمس الكويتية على صورتها موجهة كلامها لمتابعيها، وقالت : ‏‏"كنتُ أنتظرُ حدوثَ شيءٍ عظيمٍ في حياتي، فكنتَ أنت 🌕".









وعلى جانب آخر، انتهت الفنانة شمس الكويتية من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، المُنتظر طرحه الفترة المقبلة.









يُذكر أن آخر أعمال الفنانة شمس هو المسلسل السعودي الكوميدى "عوض أبا عن جد" وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبد المجيد الرهيدي، من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي .



