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ثقافة

140 عاما من أصالة التاريخ .. متحف الفن الإسلامي يعود لعشاقه بـ رونق جديد

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:34 م
متحف الفن الاسلامي
متحف الفن الاسلامي
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محمد الاسكندرانى
متحف الفن الإسلامي ، سنين تصطحبها السنين ، كواليس عديدة وتاريخ عامر بالفنون و الآثار الإسلامية ، قدرت بـ 140 عاما حتى يومنا هذا ، بني في عصر الخديو توفيق 1880 ،  لم تغير معالمه و قيمته الأثرية ، كنوز معمارية ، أبهرت العالم رسمت و خططت بأيد فنية محترفة .


لعاشقي متحف الفن الإسلامي ، والتحف الإسلامية من فنون العمارة ، و الرسم على الأخشاب ، والطرازات الفنية المصنوعة يدويا ، كتخف تحاكى الزمن ، نصطحب قراء "صدى البلد" في جولة عن تاريخ المتحف .


تستطيع الوصول إليه عبر عنوانه الكائن بـ ميدان باب الخلق ، بشارع بورسعيد ، حيث يعمل بشكل يومي من الساعة 9 صباحا حتى الـ 5 مساء ، وعليك قبل الدخول الالتزام بـ الإجراءات الوقائية و التعقيم ، حيث سيتم قياس درجة حرارتك ، بالإضافة إلى تعقيم يدك قبل الدخول .


 يضم متحف الفن الإسلامي حوالي 100 ألف قطعة أثرية و فنية ، تستمتع بها مما ستراته ، من خطوط عربية ، و زخارف على الخزف ذي الألوان المتعددة ، منه الخزف المينائى ،وزير "سبيل ماء" من الرخام المحفور عليه من العصر المملوكي .


كما ستشاهد أثناء دخولك ، مصحفا مكتوبا بخط اليد ، داخل فاترينة زجاجية للحفاظ عليه ، بالإضافة إلى باب خشبي ذات طراز إسلامي ، ومنبرا خشبيا لإلقاء الخطب من العصر العثماني ، كما ستري ابريق مصنوع من البرونز ، لـ مروان بن محمد أخر الخلفاء الامويين .

أثناء تجولك داخل أروقة المتحف ستجد ، قدح من الزجاج باسم الأمير عبدالصمد بن على الذى يرجع للعصر العباسي ، كما تشاهد تحفة مستديرة من الرخام بداخلها ست دوائر وتعود لمدرسة الأمير صرغتمش ، بالإضافة الى عدد من النقود الاسلامية ، و الملابس الحربية .


وبذلك نكون لخصنا جولتك داخل ، متحف الفن الإسلامي ، وننصح بزيارته لما يمتكله من تاريخ وفنون فى غاية الاهمية وقد فتحت أبوابه  صباح أمس أمام الجمهور.
140 عاما من أصالة التاريخ .. متحف الفن الإسلامي يعود لعشاقه بـ رونق جديد
140 عاما من أصالة التاريخ .. متحف الفن الإسلامي يعود لعشاقه بـ رونق جديد
140 عاما من أصالة التاريخ .. متحف الفن الإسلامي يعود لعشاقه بـ رونق جديد
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