رقصة أردوغان الأخيرة في ليبيا

يعتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن ليبيا ستكون المنطلق لتحقيق أوهامه الخاصة بإعادة تنصيب الدولة العثمانية وتعيين نفسه خليفة للمؤمنين!.









يتناسى أردوغان، أن الخلافة العثمانية سقطت قبل أكثر من 100 سنة، وأنها لم تورث في تركيا ولا في غيرها من البلاد التي كانت واقعة تحت الاحتلال العثماني لقرابة 5 قرون سوى الجهل والفقر والمرض والانحطاط.









والقضية ليست فقط في "خلافة بائسة" لم تضف للعالم الإسلامي شيئا في زمن العثمانيين، والسجل العالمي والحضاري أمامنا، وليس هذا نكاية في أردوغان ولا تزويرا في تاريخ بلاده، الأدهى من ذلك أن أردوغان العائش في الخلافة، يواجه معارضة داخلية شرسة من جانب الأتراك الذين يدركون تمامًا أن تدني أحوالهم المعيشية والاقتصادية لا يمكن أن يكون وراءه خير، ويعلمون تمامًا أن أردوغان أدمن اللعب مع الإرهابيين وانقلب على بداياته في الحكم، سواء كان مع "الدواعش" الذين تنقلهم الاستخبارات التركية من مكان إلى مكان داخل سوريا لحسابات خاصة، ونكاية في روسيا تارة وفي أمريكا تارة أخرى، ونسج علاقات وطيدة مع كبار قادة التنظيم الإرهابي، ولا مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الذين وجدوا في تركيا بعد انهيار "حلمهم الشيطاني" في مصر وفي العديد من الدول العربية ملاذا آمنا لإرهابهم وتوجهاتهم.









الأتراك البسطاء، يعرفون أنه لا ناقة لهم ولا جمل في ليبيا ،ويعرفون تمامًا أن معركة أردوغان في ليبيا خاسرة، وقد أوضحنا هذا عسكريا واقتصاديا واستراتيجيا، في المقال السابق "أردوغان في المصيدة"، من قبل وأنه لم تكن هناك حاجة لنفقات عسكرية باهظة تثقل تركيا في وقت عصيب وفي وقت "تسحب" فيه على المكشوف من الاحتياطات النقدية لديها ودخلت مرحلة الخطر، وفق تقرير صندوق النقد الدولي.









كانوا يرون، أنه بالإمكان لو أن الأمر بعيد عن الإرهابيين والدواعش والإخوان، وتحقيق "متكأ" جديد للخلافة المزعومة، أن يعقد أردوغان اتفاقيات سياسية واقتصادية مع حكومة الوفاق، ويترك السراج لمصيره، لكن تحركه بإرسال فرق من الجيش التركي، مثلما تم الكشف عن ذلك مؤخرا بتحرك جنود أترك بالعديد من الشاحنات الى قاعدة "الوطية" الجوية غرب ليبيا، وبالتورط والاستمرار في نقل نحو 15 ألف إرهابي ومرتزق سوري، يؤكد أن القضية ليست فقط عقود واتفاقيات تركية – ليبية، بفرض أن حكومة الوفاق الموجودة الآن شرعية. لكنها أكبر من ذلك إنها احتلال وهيمنة تركية ورغبة في الاستيطان التركي داخل ليبيا.









المشكلة أن أردوغان الذي لا يرى إلا نفسه وعناصر حاشيته الذين يضللونه لا يقولون له أن هناك سخطا عاما في المنطقة والاقليم تجاه تحركاته في ليبيا. لا يقولون له، أن التدخل التركي السافر في ليبيا، لا يواجه فقط بمعارضة عربية قوية من جانب مصر والسعودية والإمارات والجزائر، وحتى تونس ولكنه يواجه بمعارضة أوروبية.









فرنسا بالمرصاد لتركيا وطموح أردوغان، والرئيس ماكرون يحمل أردوغان المسؤولية التاريخية والإجرامية لما يحدث في ليبيا، والنتيجة تحرك أوروبي قريب "يكنس" أردوغان في ليبيا.





النقطة الوحيدة التي تشجع أردوغان، على مواصلة مؤامرته هو صمت أمريكا و عدم معارضتها لتحركاته في ليبيا، وهذا بالطبع مفهوم فهى تعرف أنه ليس أكثر من "أداة" لمضايقة الوجود الروسي في ليبيا، وعندما يخرج عن الخطوط الحمراء، فإنها ستذبح أردوغان إرضاء لحلفائها الأوروبيين.









وأمام أحلام ماضيوية استعمارية، يبحث أردوغان عن مستقبل مظلم، إنه أشبه ما يكون بالذي يجري بأقصى سرعة في ظلام دامس، والنتيجة إما أنه سيدخل في الحائط أو سيقع في البحر.







