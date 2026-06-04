"الأغذية العالمي": تراجع التمويل الدولي يتطلب تنفيذ تدخلات ذكية تُرتب وفق أولويات الفئات الأكثر هشاشة

قالت رود الحلبي، ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، إن برنامج الأغذية العالمي يساهم عمليا على الأرض في دعم المبادرات المصرية الهادفة إلى حماية الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال العمل ضمن مبادرة حياة كريمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، حيث يتم تحديد المستفيدين من قبل الوزارة باعتبارهم من الفئات الأشد هشاشة واحتياجاً.

وأوضحت الحلبي خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تراجع التمويل الدولي يفرض تحديات إضافية، ما يتطلب تنفيذ تدخلات ذكية وعالية الكفاءة، تُرتب وفق أولويات الفئات الأكثر هشاشة.

وأردفت رود الحلبي، ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، أن البرنامج يركز على استهداف المستفيدين عبر التدريب والتأهيل وربطهم بفرص العمل، بما يعزز قدرتهم على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.