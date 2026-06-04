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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"الأغذية العالمي": تراجع التمويل الدولي يتطلب تنفيذ تدخلات ذكية تُرتب وفق أولويات الفئات الأكثر هشاشة

ارشفية
ارشفية
عبد الخالق صلاح

قالت رود الحلبي، ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، إن برنامج الأغذية العالمي يساهم عمليا على الأرض في دعم المبادرات المصرية الهادفة إلى حماية الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال العمل ضمن مبادرة حياة كريمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، حيث يتم تحديد المستفيدين من قبل الوزارة باعتبارهم من الفئات الأشد هشاشة واحتياجاً.

وأوضحت الحلبي خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تراجع التمويل الدولي يفرض تحديات إضافية، ما يتطلب تنفيذ تدخلات ذكية وعالية الكفاءة، تُرتب وفق أولويات الفئات الأكثر هشاشة.

وأردفت رود الحلبي، ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، أن البرنامج يركز على استهداف المستفيدين عبر التدريب والتأهيل وربطهم بفرص العمل، بما يعزز قدرتهم على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

الأغذية العالمي دعم المبادرات المصرية الهادفة مبادرة حياة كريمة

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