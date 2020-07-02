محمد سلما وي: لم أشارك في انتفاضة"الحرامية"عام 77 وفوجئت باعتقالي

أوضح الكاتب محمد سلماوي أنه لم يشارك في انتفاضة 1977، التي أطلق عليها الرئيس الراحل أنور السادات "انتفاضة الحرامية" .





وأشار الكاتب محمد سلماوي، خلال حواره لـ برنامج "رأي عام" ، المذاع على فضائية تن، إلى أنها كانت مفاجأة بالنسبة له أن يتم اعتقاله، على خلفية أحداث لم يشارك فيها.





وقال الكاتب محمد سلماوي إنه في ذلك التوقيت، كان ممدوح سالم، رئيسا للوزراء ، وأعلن في مؤتمر صحفي كبير، تناولته الصحف القومية الكبيرة، "أنه هو وثلاث آخرين صحفيين تسببوا في تلك الانتفاضة، وأسماهم "رؤوس الفتنة" .





ولفت "سلماوي" إلى إنه كان يتابع التظاهرات، من خلال الأخبار داخل جريدة الأهرام، وأنه لم يرها على الحقيقة، مثلما تحدثوا أنها عمت شوارع الإسكندرية.





وأكمل: أنه تم القبض عليه في اليوم الثاني للتظاهرات، بقسم شرطة المعادي، وكان يتابع أخبارها من داخل السجن ، من خلال روايات العساكر.