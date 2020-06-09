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فن

خالد النبوي يتقمص شكل الرئيس محمد أنور السادات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:43 م
خالد النبوي
خالد النبوي
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ندى فكري
شارك الفنان خالد النبوي جمهوره بصورة جديدة له، وذلك من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر خالد النبوي في الصورة بشكل الرئيس أنور السادات و علق قائلا :" الرئيس محمد انور السادات ".

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه وجاء تعليق أحدهم كالتالي :" شبهه أوي في الصوره دي بجد".

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وأضافت إحدى معجباته " ازاي شكله كده".

و تابعت اخري قائله  " مسلسلك كان حلو اوي "

ويذكر أن آخر أعمال خالد النبوي مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد ‏على.
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الرئيس محمد أنور السادات

A post shared by Khaled El Nabawy (@khaledelnabawyofficial) on

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