خالد النبوي يتقمص شكل الرئيس محمد أنور السادات

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه وجاء تعليق أحدهم كالتالي :" شبهه أوي في الصوره دي بجد".





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وأضافت إحدى معجباته " ازاي شكله كده".





و تابعت اخري قائله " مسلسلك كان حلو اوي "



