خالد النبوي يتقمص شكل الرئيس محمد أنور السادات

شارك الفنان خالد النبوي جمهوره بصورة جديدة له، وذلك من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وظهر خالد النبوي في الصورة بشكل الرئيس أنور السادات و علق قائلا :" الرئيس محمد انور السادات ".
وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه وجاء تعليق أحدهم كالتالي :" شبهه أوي في الصوره دي بجد".
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وأضافت إحدى معجباته " ازاي شكله كده".
و تابعت اخري قائله " مسلسلك كان حلو اوي "
ويذكر أن آخر أعمال خالد النبوي مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
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A post shared by Khaled El Nabawy (@khaledelnabawyofficial) on