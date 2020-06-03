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فن

خالد النبوي يشارك جمهوره بصورة جديدة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:04 م
خالد النبوي
خالد النبوي
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ندى فكري
شارك الفنان خالد النبوي الفنان بصوره من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ظهر خالد النبوي في الصوره يرتدي تيشرت مكتوب عليه "الحرية". 

وتفاعل مع الصوره عدد من محبيه وجاء تعليق أحدهم كالتالي :" المسلسل بتاعك كان حلو اوي".

وتابعت أخرى قائلة : "الحريه فعلا ".

يذكر ان اخر اعمال خالد النبوي مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد ‏على.
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