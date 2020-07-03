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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: لولا ثورة يونيو لكان المشهد المصري في غاية السوء

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:02 ص
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
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نورهان رأفت
قال محمد مهني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن الشباب كانوا في مقدمة صفوف الدولة المصرية ، موضحا أن الشعب المصري ثار على جماعته أرادت اختطاف الوطن.

وأضاف محمد مهني، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "مصر في القلب" المذاع على فضائية المحور أن مصر دولة كبيرة، لن تستطيع أية جماعة مهما حاولت، أن تختطفها من هويتها.

وأشار "مهني" إلى أنه في حالة لم تكن حدثت ثورة يونيو، فإن المشهد المصري كان سيصبح في غاية السوء، موضحا أن الشعب المصري كان يثق في دعم جيشه له.

كما أكدت شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب،في حوار سابق، أن جموع المصريين كانت لديهم رغبة شديدة في التخلص من كابوس الإخوان، وكان هناك ثقة لدى المصريين في دعم الجيش المصري لهم.

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