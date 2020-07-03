تامر عاشور يروج لألبومه الجديد.. شاهد

نشر الفنان تامر عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر صورة ترويجية لألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا.





وظهر تامر عاشور في الصورة وهو يقف بظهره وعلق على الصورة قائلا: "قريبا".





وعلى صعيد آخر، أثارت دراين حلمى خطيبة الفنان تامر عاشور سابقا حالة من الجدل الواسع حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام؛ حيث طرحت تساؤلا دفع البعض لتفسير الأمر على أنه يعد عودة مرة ثالثة إلى خطيبها تامر عاشور.

وعلقت دراين حلمى على الفيديو عبارة عن أغنية للمطرب عمرو دياب بعنوان "حاسب لا اللي بيحبوك يعرفوا الحقيقية، يعرفوا إن أنا لسه في بالك كل كم دقيقة، لا اللي بيحبوك يعرفوا الحقيقية، يعرفوا إن أنا لسه في بالك كل كم دقيقة".







