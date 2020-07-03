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رياضة

قبل إجراء المسحة.. اشتباه في إصابة شيكابالا بـ فيروس كورونا المستجد.. اقرأ التفاصيل

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:17 ص
شيكابالا
شيكابالا
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن امكانية اصابة محمود عبدالرازق شيكابالا نجم وقائد فريق الزمالك بـ فيروس كورونا المستجد هقب مخالطته طوال الفترة الماضية لـ  محمد خليفة نجم فريق اسوان والزمالك السابق عقب تأكد اصابته بفيروس كورونا.

وأكد مهيب عبدالهادي في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن شيكابالا ظهر في اكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية مع خليفة والتقطا عدد كبير من الصور سويا.

وأضاف مهيب أن شيكابالا سيجري مسحة طبية اليوم مع فريق الزمالك للتاكد من اصابته بـ فيروس كورونا من عدمها.


وأكمل مهيب أن الزمالك سيجري مسحة طبيه اليوم للفريق استعدادا لـ عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة.

أخطر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبي الفريق الأبيض بالخضوع للمسحة الأولى للكشف عن فيروس كورونا اليوم الجمعة بمقر القلعة البيضاء.

وكان من المقرر أن يخضع اللاعبون لمسحة الكشف عن فيروس كورونا اليوم الخميس وفقا لتأكيدات مجلس القلعة البيضاء يأتي هذا قبل أن يقرر الجهاز الطبي تأجيل الخضوع للمسحة للغد.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب بعد إجراء المسحة الثانية وفقا للاتفاق الذي تم بين مجلس الإدارة والمدير الفني الفرنسي كارتيرون.

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