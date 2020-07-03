حقيقة ارتباط براد بيت بممثلة أمريكية شهيرة

انتشرت شائعة حول ارتباط النجم العالمي براد بيت بالممثلة الامريكية جينا دافيس ، التي سبق وشاركته في بطولة فيلم thelma & louisa إنتاج عام ١٩٩١.

ونفى موقع جوسيب كوب المتخصص في رصد شائعات مشاهير هوليوود واكد ان براد بيت وجينا دافيس مجرد صديقين ولا يوجد اي نية للارتباط.

شوهد النجم العالمي براد بيت وهو يزور طليقته النجمة العالمية أنجلينا جولي في مدينة لوس انجلوس الأمريكية منذ ايام بعد قضاء ساعتين مع أبنائهما، وذلك ضمن اتفاق على الاشتراك في حضانتهما.





ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورا لبراد بيت أثناء قيادته الدراجة النارية بعد مغادرته منزل انجلينا جولي التي اتفقت معه على تحسين علاقتهما من أجل مصلحة ابنائهما.



