فلسطين تسجل وفاة و٦٨ إصابة كورونا جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة لسيدة 68 عامًا من الظاهرية بمحافظة الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.





وقالت الصحة الفلسطينية إنه تم تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 41 إصابة في محافظة الخليل، و26 في محافظة بيت لحم، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة.





وأشارت إلى أن 11 حالة في العناية المكثفة فيما تم تسجيل 3 حالات تعافٍ في قطاع غزة.





وقالت إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3485 بينما بلغ عدد الحالات النشطة: 2835 وبلغ عدد حالات التعافي: 637.





وسجلت فلسطين 13 حالة وفاة وبلغ عدد الفحوصات خلال الـ24 ساعة الماضية: 4800 فحص.