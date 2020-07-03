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محافظات

شاهد.. فض فرحين شعبيين ومتابعة المقاهي والمساجد في الزقازيق

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:36 ص
مخالفات
مخالفات
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محمد الطحاوي

أكد المحاسب "نبيل فاروق" رئيس مركز ومدينة الزقازيق قيام رئاسة الوحدة المحلية بقرية شنبارة الميمونة التابعة لرئاسة المركز بشن حملة مكبرة لمتابعة تطبيق القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة حسام الشناوي رئيس الوحدة يرافقه المحاسب "حمدي الصعيدي" مسئول المتابعة والغلق بالوحدة وتم متابعة فض التجمعات ومنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بنطاق دائرة الوحدة .

 

وأضاف حسام الشناوي رئيس الوحدة المحلية بقرية شنبارة بأنه أسفرت الحملة عن فض فرحين شعبيين بقرية شنبارة، وتفريق المواطنين وذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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فيما أكد "حمدي الصعيدي" مسئول الغلق والمتابعة بالوحدة أنه تم شن حملة مكبرة علي قري الوحدة المحلية ومتابعة مدي التزام المساجد والمقاهي وأصحاب المحال التجارية بتعليمات وقرارات مجلس الوزراء للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف "الصعيدي" أنه تم فض فرحيين شعبيين بقرية شنبارة وتم تفريق المواطنين وحثهم علي عدم التجمع للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالإضافة الي المرور علي المقاهي بنطاق الوحدة المحلية للتأكد من عدم تقديم الشيش ،مشيرا إلي أنه في حالة ضبط اي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

 

شاهد.. فض فرحين شعبيين ومتابعة المقاهي والمساجد في الزقازيق
شاهد.. فض فرحين شعبيين ومتابعة المقاهي والمساجد في الزقازيق
شاهد.. فض فرحين شعبيين ومتابعة المقاهي والمساجد في الزقازيق
شاهد.. فض فرحين شعبيين ومتابعة المقاهي والمساجد في الزقازيق
شاهد.. فض فرحين شعبيين ومتابعة المقاهي والمساجد في الزقازيق
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