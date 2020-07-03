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فن

بهوت شورت.. رزان المغربي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها.. شاهد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:05 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة رزان المغربي، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة , ظهرت فيها بهوت شورت وبلوزة بيضاء . 

كتبت رزان على الصورة قائلة: " Love the eve in you and believe in yourself.

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يذكر ان آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضى عبر شاشة إم بى سى مصر، وقد كشفت الإعلامية رازان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفة أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.

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