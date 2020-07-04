برلمانى: ثورة 30 يوليو طوق نجاة للبلد من السقوط وتصحيحا للمسار

قال محمود ابو الخير عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة طوق نجاة للبلد من السقوط في طريق اللاعودة، وبفضل القيادة السياسية وجيشها وشرطتها وشعبها، تجاوزنا الكثير والكثير من الصعّاب و التحديات والمواجهات.





وأكد "ابو الخير" لـ"صدى البلد"، أن ثورة 30 يونيو تعتبر هي تصحيح مسار وارجاع مصر لهيبتها مره اخرى امام العالم، وأعادت السلطة مرة أخرى للشعب الحقيقي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأشار عضو مجلس النواب،الى أنه لولا قيام هذه الثورة لكان هناك انقسام فى الدولة المصرية وكان الاقتصاد المصري قد انهار وهلاك.



