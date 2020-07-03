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رياضة

مازيمبي يرفض عرضا فرنسيا لضم موليكا .. والأهلي يصارع أندية تركية للتعاقد معه

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:07 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي تي بي مازيمبي الكونغولي، رفض عرضًا من نظيره نادي لينس الفرنسي، لضم لاعبه جاكسون موليكا في فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن نادي لينس هو أحدث الصاعدين للدوري الفرنسي الممتاز الموسم المقبل، وارتبط اسمه بالتعاقد مع موليكا من مازيمبي.

وذكرت صحيفة فرانس فوتبول، أن إدارة نادي لينس الفرنسي، عرضت استعارة موليكا لمدة موسم مقابل 100 ألف يورو فقط، مع راتب شهري يصل لـ 3 ألاف يورو لـ اللاعب، بالإضافة لوجود بند شراء بقيمة 300 ألف يورو، بالإضافة لتخصيص نسبة مئوية تذهب لنادي مازيمبي من عائد بيع اللاعب مستقبلًا لأي من الأندية.

وأشارت الصحيفة الأشهر في عالم الساحرة المستديرة، أن عرض مسئولي لينس قوبل بالسخرية، فهو عرض ضعيف ولا يرقى للراتب الذي يتقاضاه اللاعب في الكونغو، رافضين العرض بصورة نهائية، فاللاعب قيمته التسويقية تتراوح بين مليون ومليون ونصف يورو.

وأكدت الصحيفة أن موليكا يحظى باهتمام النادي الأهلي وعدد من الأندية التركية، بجانب نادي لينس الفرنسي.
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