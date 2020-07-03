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أخبار العالم

أمريكا.. 53 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية ذروة جديدة في معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت تقارير أمريكية إن البلاد سجلت أكثر من 53 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 11,154,575 مليون إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 527,872 ألف وفاة.

وسجلت الولايات المتحدة، بحسب موقع "وورلد ميتر" 2,879,926 مليون إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 131,977 ألف وفاة.

وتعتبر البرازيل هي ثاني دولة في العالم تكسر حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت 1,539,081 مليون إصابة بالفيروس، لتكون ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

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