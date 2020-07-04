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رياضة

وزير الرياضة: الفيفا منح الحق لـ الحكومات في تحديد إمكانية استئناف النشاط الرياضي.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 04:32 ص
أشرف صبحي وزير الرياضة
أشرف صبحي وزير الرياضة
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ياسمين تيسير
علق أشرف صبحي وزير الرياضة على تهديد بعض الاندية بـ اللجوء لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " بسبب قرار استئناف بطولة الدوري المصري لهذا الموسم

وأكد أشرف صبحي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن الفيفا منح الحق لـ الحكومات في تحديد امكانية استئناف النشاط الرياضي من عدمه وفقا لـ تطورات فيروس كورونا في كل بلد

وأضاف أشرف صبحي أن الوزاره توفر كل الدعم لـ اللجنه الخماسية بشان عودة النشاط الرياضي مشددا ان اللجنه الخماسية وضعت ضوابط طبيه محدده لـ الحفاظ على صحة اللاعبين و العاملين في الكرة المصرية

وأكمل أن اجراء المسحة الطبية امر ايجابي حيث تم الكشف عن عدد من الحالات التي ستتم معاجتها و تعود سريعا لـ فرقها 
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