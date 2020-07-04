أحمد فلوكس: نتكلم شوية عن ولاد الأصول اللي مبقناش بنقابلهم في حياتنا كتير

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ولاد الأصول

نتكلم شوية عن ولاد الأصول اللي مبقناش بنقابلهم في حياتنا كتير ..

بتعرف ابن الأصول ازاي ؟؟

أنا أقولك .. أبن الأصول:

* عمره ما ينكر فضل حد بعد فضل ربنا عليه أو ينساه ..

* بيفضل باقي على العشرة لحد آخر لحظة وبيعمل كل اللي عليه وزيادة ..

* مبيردش الأذي بالأذي ..

* وقت الشدة لو احتجته لازم هتلاقيه ويمكن من غير ما تطلب كمان هتلاقيه قدامك ..

* بيساعد الكل من غير اي مصلحه تعود عليه ..

* ابن الأصول كرامته عنده رقم 1 ومستحيل هيقبل اي إهانة .. ونفسه عزيزة عليه فوق ما خيالك ممكن يوديك ..

* أبن الأصول بيعرف يعتذر .. لو غلطان مش بيستكبر .. يقول انا آسف وغلطت فعلًا وغلطه مبيكرروش ..

* أبن الأصول كلمته واحدة , لما يقولك هعمل صدقه ..

* أبن الأصول ضميره من جواه ييتحكم فيه ومبيسلمش ودانه لحد ..

* أبن الأصول صاحب صاحبه جدا .. مستحيل يبيع صاحبه علشان مصلحته ..

* أبن الأصول حد جدع بالفطرة.. الطيبة ملازماه ..

* أبن الأصول ملوش في اللت والعجن وكتر الكلام ..

* أبن الأصول بيعرف يعاتب مرة واتنين وثلاثة علشان مش من طبعه انه يفرط في حد بسهولة .. بس لما بيفرط ربنا ما يوريك عمرك ما هتعرف ترجعه تاني ..





* أبن الأصول ملوش في الحوارات بيقولك في وشك اللي هو عايزه .. وأيه اللي ينفع وأيه اللي مينفعش .. اللف والدوران مش سكته ..





* أبن الأصول عزيز وله بدل العزيز عزيز واتنين .. مش زي غيره مالوش غالي ..





* أبن الأصول لو اتظلم عمره ما يظلم .. بيسيب ربنا يجيبله حقه ..





* أبن الأصول يصفي بسرعه لو لقاك شاري .. وينسي بسرعة لو لقاك بايع ..





* أبن الأصول يحب الخير لغيره حتي لو مش هيطول من الخير دة حاجة .. ويفرحلك من قلبه بجد ..





* أبن الأصول عينه شبعانه عمره ما يبص في رزق غيره ولا يبص في حياة غيره ..





* أبن الأصول بيقدر ويحترم أبسط واقل حاجة حلوة بتعملها معاه ..





* أبن الأصول مبيعرفش يخون ولا يجرح ولا يستغل فرص ولا يستغل حد ..





* أبن الأصول صاحب الكل ..





* أبن الأصول ميعديش عليه واجب .. ويديلك حقك من غير ما تطلبه ..





* أبن الأصول يديلك اللي محتاجة عادي جدا .. ويطلع من جيبه لحد اخر قرش معاه .. مبيفكرش في نفسه وبس .. طبعه وأصله الكرم ..





* أبن الأصول مهما كان ناجح أو عنده كتير .. أخلاقه غلباه .. ميعرفش يتغر علي خلق الله ..





* أبن الأصول مستحيل يعايرك باللي عمله معاك في يوم .. بيسيبك لوحدك تعرف الفرق بينه وبين غيره ..





* أبن الأصول جواه رحمة وعدل .. ودايما بيحط نفسه مكان غيره ..





* أبن الأصول مش المشهور أو اللي بيلبس برندات .. ولا اللي معاه فلوس .. ولا اللي راكب عربيات وساكن في أحلي الأماكن .. ولا