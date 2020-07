أحمد فلوكس: نتكلم شوية عن ولاد الأصول اللي مبقناش بنقابلهم في حياتنا كتير

View this post on Instagram

*ولاد الأصول* نتكلم شوية عن ولاد الأصول اللي مبقناش بنقابلهم في حياتنا كتير .. بتعرف ابن الأصول ازاي ؟؟ أنا أقولك .. أبن الأصول: * عمره ما ينكر فضل حد بعد فضل ربنا عليه أو ينساه .. * بيفضل باقي على العشرة لحد آخر لحظة وبيعمل كل اللي عليه وزيادة .. * مبيردش الأذي بالأذي .. * وقت الشدة لو احتجته لازم هتلاقيه ويمكن من غير ما تطلب كمان هتلاقيه قدامك .. * بيساعد الكل من غير اي مصلحه تعود عليه .. * ابن الأصول كرامته عنده رقم 1 ومستحيل هيقبل اي إهانة .. ونفسه عزيزة عليه فوق ما خيالك ممكن يوديك .. * أبن الأصول بيعرف يعتذر .. لو غلطان مش بيستكبر .. يقول انا آسف وغلطت فعلًا وغلطه مبيكرروش .. * أبن الأصول كلمته واحدة , لما يقولك هعمل صدقه .. * أبن الأصول ضميره من جواه ييتحكم فيه ومبيسلمش ودانه لحد .. * أبن الأصول صاحب صاحبه جدا .. مستحيل يبيع صاحبه علشان مصلحته .. * أبن الأصول حد جدع بالفطرة.. الطيبة ملازماه .. * أبن الأصول ملوش في اللت والعجن وكتر الكلام .. * أبن الأصول بيعرف يعاتب مرة واتنين وثلاثة علشان مش من طبعه انه يفرط في حد بسهولة .. بس لما بيفرط ربنا ما يوريك عمرك ما هتعرف ترجعه تاني .. * أبن الأصول ملوش في الحوارات بيقولك في وشك اللي هو عايزه .. وأيه اللي ينفع وأيه اللي مينفعش .. اللف والدوران مش سكته .. * أبن الأصول عزيز وله بدل العزيز عزيز واتنين .. مش زي غيره مالوش غالي .. * أبن الأصول لو اتظلم عمره ما يظلم .. بيسيب ربنا يجيبله حقه .. * أبن الأصول يصفي بسرعه لو لقاك شاري .. وينسي بسرعة لو لقاك بايع .. * أبن الأصول يحب الخير لغيره حتي لو مش هيطول من الخير دة حاجة .. ويفرحلك من قلبه بجد .. * أبن الأصول عينه شبعانه عمره ما يبص في رزق غيره ولا يبص في حياة غيره .. * أبن الأصول بيقدر ويحترم أبسط واقل حاجة حلوة بتعملها معاه .. * أبن الأصول مبيعرفش يخون ولا يجرح ولا يستغل فرص ولا يستغل حد .. * أبن الأصول صاحب الكل .. * أبن الأصول ميعديش عليه واجب .. ويديلك حقك من غير ما تطلبه .. * أبن الأصول يديلك اللي محتاجة عادي جدا .. ويطلع من جيبه لحد اخر قرش معاه .. مبيفكرش في نفسه وبس .. طبعه وأصله الكرم .. * أبن الأصول مهما كان ناجح أو عنده كتير .. أخلاقه غلباه .. ميعرفش يتغر علي خلق الله .. * أبن الأصول مستحيل يعايرك باللي عمله معاك في يوم .. بيسيبك لوحدك تعرف الفرق بينه وبين غيره .. * أبن الأصول جواه رحمة وعدل .. ودايما بيحط نفسه مكان غيره .. * أبن الأصول مش المشهور أو اللي بيلبس برندات .. ولا اللي معاه فلوس .. ولا اللي راكب عربيات وساكن في أحلي الأماكن .. ولا