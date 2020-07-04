رئيس جامعة حلوان يكشف استعدادات استقبال امتحانات الفرق النهائية.. فيديو

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن استعدادات الجامعة لاستقبال امتحانات الفرق النهائية بدأت منذ أسبوعين بالتعاون مع حميع إدارات الجامعة.





وأوضح رئيس جامعة حلوان، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر، أن أولوية الجامعة كانت ترتكز على تنسيق عملية تدفق الطلاب من الثلاث البوابات الرئيسية للجامعة.





وأشار إلى أن جامعة حلوان قامت بتحديد كل بوابة لدخول عدد من الطلاب، لافتا إلى أن الجامعة خصصت اتوبيسات لنقل ذوى الاحتياجات الخاصة للكليات الخاصة بهم.





ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية تطبق بكل حذافيرها بدءا من ارتداء الكمامة الطبية مرورا بتعقيم الأيدى بمجرد دخول الطلبة.





وشدد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، على تواجد الفرق الطبية على كل البوابات لقياس درجة الحرارة للطلبة بمجرد دخولهم البوابات.