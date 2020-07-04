خالط كبار المسؤولين.. إصابة قائد حرس الحدود الإسرائيلي بفيروس كورونا

ذكرت القناة الثانية الإسرائيلي، اليوم، أن قائد حرس الحدود الإسرائيلي، ياكوف شبتاي، أصيب بفيروس كورونا.





وأشارت القناة إلى أن حالته الصحية جيدة، فيما تجري قوات الشرطة تحقيقا وبائيا داخل قوات حرس الحدود لمعرفة المخالطين له وادخالهم العزل.





وأوضحت أن قائد حرس الحدود حضر احتفالا خاصا بذكرى القتلى في عملية الجرف الصامد قبل يومين، بحضور الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ووزير الدفاع ورئيس الوزراء البديل، بيني جانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي.





كانت إسرائيل سجلت أمس 1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يشير إلى زيادة كبيرة في معدلات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.





وأعلنت قبرص إزالة إسرائيل من قائمة الدول الآمنة المسموح لمواطنيها بالدخول إلى الأراضي القبرصية والتجول فيها، بعد زيادة تفشي الفيروس مرة أخرى.





وارتفع عدد حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى أكثر من 10 آلاف حالة إصابة نشطة.