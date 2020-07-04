حصيلة امتحانات الثانوية الأزهرية بالشرقية.. وكيل الأزهر يتفقد لجان كفر صقر وإصابة طالبتين بإغماء داخل اللجان.. صور

شهدت اللجان الأمتحانية بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الشرقية ،اليوم، حالة من الهدوء خلال أداء الطلبة والطالبات لإمتحان مادة الجغرافيا وسط إجراءات إحترازية مشددة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما شهدت أعمال امتحانات اليوم ،إصابة طالبتين بحالة إغماء وتم نقل الأولي الي مستشفي بلبيس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتم نقل الطالبة الأخري الي مستشفي كفر صقر عن طريق سيارات الإسعاف.

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كما شهدت أمتحانات ،اليوم، ايضا تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، لجان بنين وفتيات كفر صقر و كفر صقر النموذجي ومعهد أبو حريز التابعين لمنطقة الشرقية الأزهرية، في سادس أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الجغرافيا للمبصرين فقط، بينما أدى طلاب معهد العلوم الإسلامية الامتحان في مادة التاريخ.

وحرص وكيل الأزهر على متابعة سير إجراءات الامتحانات بالمعهد بدءًا من استقبال الطلاب وفحص حرارتهم قبل دخولهم اللجان، وفتح مظاريف أسئلة الامتحانات وتسليمها في الموعد المحدد، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.

وكلف فضيلته رؤساء اللجان بتوزيع دفعة جديدة من الكمامات بداية من اليوم، كما أمر بوجود معقم فى كل لجنة، وبمروره تبين تعطل جهاز كشف المعادن فأمر بتغييره على الفور.