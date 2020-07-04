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تعليم

عمداء كليات جامعة الأزهر بأسيوط يتفقدون سير امتحانات نهاية العام

السبت 04/يوليه/2020 - 11:28 ص
خلال الامتحانات
خلال الامتحانات
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محمد شحتة
تفقد  عدد من عمداء كليات جامعة الأزهر بأسيوط، امتحانات نهاية العام للفرق النهائية. 

وأجرى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والدكتور خالد صديق، عميد طب الأسنان جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور محمد عبد المالك، عميد كلية أصول الدين بأسيوط، جولة لمتابعة سير أعمال الامتحانات في يومها الأول، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 يأتي هذا فى إطار حرص جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي والمشرف العام على قطاع المستشفيات على تكثيف الجولات الميدانية لتفقد مقار لجان امتحانات الفرق النهائية  بالقاهرة والأقاليم، من أجل الوقوف على حسن  سير أعمال الامتحانات، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وشدد العمداء، خلال الجولة، على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، حفاظًا على سلامة الجميع.كما تم توفير أماكن لعزل أى طالب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.كما تم توفير زجاجة ماء وعبوة عصير لكل طالب داخل لجان الامتحان.
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