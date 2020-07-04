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أخبار البلد

وزيرا التنمية المحلية والإسكان ومحافظ دمياط يتفقدون موقع إنشاء مشروع المجزر الآلي بتكلفة 160 مليون جنيه

السبت 04/يوليه/2020 - 02:27 م
وزيرا التنمية المحلية
وزيرا التنمية المحلية والإسكان بدمياط
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ايمان البكش
تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط  الموقع الخاص بإنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى المقرر تنفيذه على مساحة ١٢ فدانا بمنطقة شطا وبتكلفة تقدر بـ ١٦٠ مليون جنيه.

وقدمت الدكتور منال عوض، شرحًا حول المشروع، والذي يعمل على تنفيذ منطقة متكاملة خارج الكتلة السكنية، تتضمن محطة تدوير ومحجر وإنشاء محطة معالجة، ومجزر ذا خدمات متعددة وكذا محطة لتدوير مخلفات "كوكر". 

وأشارت إلى أن الهدف من إنشاء المجزر خدمة وتنمية إنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات جودة عالية بأسعار مناسبة. 

وأكدت المحافظ تميز موقع المشروع لوقوعه بين مينائى دمياط وبورسعيد، حيث من المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، أن إنشاء المجزر المتكامل بمحافظة دمياط يأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم و الصناعات التى تترتب عليها وكذا توفير فرص عمل جديدة، مشيدًا بموقعه الاستراتيجى خارج الكتلة السكنية والذى سيخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.

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