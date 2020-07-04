إصابة 5 نواب في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

أصيب 5 نواب في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية بينها وكالة "تسنيم".





وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تفشي فيروس كورونا، بأنها ظاهرة متعددة الأوجه ولم تقتصر على الجانب الصحي والعلاجي.





أكد روحاني ان الحكومة تتابع موضوع الالتزام بالتوصيات الصحية، معلنا إلزام الجميع بارتداء الكمامات واتخاذ التدابير الصحية للحد من انتشار كورونا.





قال روحاني إن العالم لم يشهد طوال القرن الماضي ظاهرة بهذا التعقيد مثل ظاهرة كورونا التي وضعت المجتمعات المختلفة في دائرة الخطر.



