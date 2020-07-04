محمد زيادة يواصل التألق ويحقق برونزية الجائزة الكبرى للفروسية





حقق الفارس الدولي محمد طاهر زيادة لاعب منتخب مصر للفروسية برونزية بطولة الجائزة الكبري والتى اقيمت ببلجيكا





وكان طاهر قد حقق أولي بطولاته الدولية بعد عودة النشاط الرياضي بفوزه بالمركز الأول لبطولة Csi** lier التي أقيمت أمس في بلجيكا في منافسات قفز الحواجز وهى البطولة التى تأهل من خلالها للجائزة الكبري التى اقيمت منافستها منذ قليل









وكانت البطولة التى حققها زيادة أمس هى اول بطولة عالمية ورسمية يشارك فيها لاعب مصري بعد توقف النشاط الرياضي في العالم في كل الرياضات منذ ٤ شهور بعد انتشار جائحة فيروس كورونا الوبائي والذي أسفر عن تأجيل كل الأحداث العالمية منها دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لعام ٢٠٢١





ويذكر أن محمد طاهر تأهل أواخر العام الماضي برفقة منتخب مصر إلي اوليمبياد طوكيو بعد غياب دام ٦٠ عاما في إنجاز تاريخي









ومن جانبه اكد فارس مصر انه استعد لهذه البطولة بقوة اثناء فترة توقف النشاط الرياضي خلال تواجده بهولندا مضيفًا ان المنافسة في الجائزة الكبري كانت صعبة لتواجد عدد كبير من اللاعبين المتميزين معربا عن سعادته بتحقيق هذا الانجاز الكبير









وأشار طاهر أن هذا الإنجاز نتاج جهد كبير لمجموعه عمل متميزة تعمل من أجل رفعه شأن الرياضة المصرية بداية من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الأوليمبية المصرية والإتحاد المصري للفروسية برئاسة هشام حطب ومسئولي البنك الاهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي انتمي إليه والي روابط الرياضية الوكيل والمسوق الحصري له.







