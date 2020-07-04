التموين تعلن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص..فيديو

قالت الدكتورة هبة السيد، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن التوجيه الخاص بالمنافذ التابعة للوزارة وطرحها على المستثمرين بنظام المشاركة يعمل على تعظيم الاستفادة منها.



وأضافت الدكتورة هبة السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن جميع أطراف المنظومة سيكونوا مستفيدين، حيث إنها ستكون مشاركة مع القطاع الخاص، والحكومة ممثلة في وزارة التموين والمنافذ التابعة لها، والمواطن.



أوضحت أن القطاع الخاص لديه من الكفاءة والخبرة العالية، ما يضمن حسن إدارة هذه المنافذ.



وتابعت أن الحكومة ستسفيد من هذه التجربة، بخبرات ونتائج جديدة وحديثة ومتطورة، وستنقل هذه الخبرات إلى العاملين بهذه المنافذ.



وأشارت إلى أن المنافسة بين القطاع الخاص وعرض البدائل يجعل المنافسة في صالح المواطن، من ناحية السعر والجودة.