بعد تحديد موعد الانتخابات.. هل يجوز الجمع بين عضوية النواب والشيوخ.. القانون يجيب

إعلان المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات موعد بدء الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة التشريعية الثانية"، والذي سيبدأ يوم السبت المقبل الموافق 11 يوليو، ودعوة الناخبين المقيدة أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين للإجتماع في مقر اللجان الفرعية، وفقا للمواعيد المحددة، التي ستنشر بالجريدة الرسمية، وإقرار مجلس النواب التعديلات الجديدة لقانون مجلس النواب تثار تساؤلات حول مدى جواز الجمع بين عضوية الشيوخ والبرلمان. بعد





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يجيب صدى البلد خلال هذا التقريرمن خلال تعديلات قانون مجلس النواب على إمكانية الجمع بين عضوية النواب والشيوخ فيما يالى:





تضمنت (المادة الثانية) باستبدال نصوص جديدة بنصوص المواد أرقام (1، 3، 4، 5، 8/بند 6، 10/الفقرتين الثانية والرابعة، 11/الفقرة الثانية، 17/الفقرة الأولى، 18/الفقرة الأولى، 31/الفقرة الأولى، 32/الفقرة الثالثة، 45/الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.





وتضمنت المادة (45)- الفقرة الأولى، إضافة عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ، إضافةً للحالات الواردة في القانون القائم، وذلك طبقًا للمادة (252) من الدستور، وأيضا المادة (51) :تم تعديل هذه المادة ليكون رئيس مجلس الشيوخ هو من يحل محل مكتب مجلس النواب ورئيسه في جميع الاختصاصات المالية والإدارية في حالة الحل، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء هذه الاختصاصات في حالة حل المجلسين.





مادة (45)- الفقرة الأولى نصت بعد موافقة البرلمان علي أنه : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.









مادة (51) نصت علي : يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.





ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيه.



