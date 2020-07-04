الليبيون سيكسرون وهم أنقرة.. الجيش الليبي يرد على تصريحات وزير الدفاع التركي عن السيادة والبقاء للأبد





وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" إن الليبيين سيكسرون وهم أنقرة بالبقاء في ليبيا "إلى الأبد" وفق تصريحات وزير الدفاع التركي.





وأوضح المحجوب أن الخيار العسكري أمام تركيا في الشأن الليبي يواجه تعقيدات، مضيفا أن أنقرة باتت تخشى الهزيمة العسكرية في ليبيا.









والتقى وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أثناء تواجده في ليبيا عددا من الجنود الأتراك الذين أرسلهم لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، وذلك خلال تفقده للسفينة الحربية "TCG Giresun" التي ترسو قبالة سواحل ليبيا.









وأطلق الوزير التركي تصريحات مستفزة تحدث فيها عما اسماه "السيادة التركية، والعودة بعد انسحاب الأجداد، والبقاء إلى الأبد" في حديث مباشر وصريح حول الاستعمار التركي لليبيا







