الجيش الليبي: تركيا تخشى الهزيمة العسكرية في ليبيا

أكد الجيش الوطني الليبي أن الخيار العسكري أمام تركيا في الشأن الليبي يواجه تعقيدات.





وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" إن تركيا باتت تخشى الهزيمة العسكرية في ليبيا.





وأوضح المحجوب أن تركيا سوف تخرج من الأراضي الليبية.





في سياق آخر، التقى وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أثناء تواجده في ليبيا عددا من الجنود الأتراك الذين أرسلهم لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، وذلك خلال تفقده للسفينة الحربية "TCG Giresun" التي ترسو قبالة سواحل ليبيا.



