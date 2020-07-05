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أخبار البلد

اليوم رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:02 ص
كرم جبر
كرم جبر
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عبد الوكيل أبو القاسم


يؤدى اليوم الأحد رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاثة اليمين الدستورية امام مجلس النواب .

 ونص قانون الصحافة والاعلام على أن يؤدى رؤساء المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام  يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم، نصها "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق".

هذا وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 363 لسنة 2020، الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم كامل إبراهيم جبر.

وضمت عضوية المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، المستشار محمد عبد السميع اسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة وامير نبيل جميل ابراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمهندس حسام عبدالمولى صقر ابراهيم - ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعزة السيد مصطفى عبدالنبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وصالح عبدالسميع الصالحي  - صحفي ونشأت محمد محمد الديهي - إعلامي ورانيا متولي هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة والدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا عن المجلس الأعلى للجامعات.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 364 لسنة 2020 والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي.

وضمت عضوية الهيئة الوطنية للصحافة كلا من المستشار عادل سيد عبد الرحيم حسن بريط – نائب رئيس مجلس الدولة، وإيهاب محمد حسن أبو عيش – ممثلا لوزارة المالية، وسامية زين العابدين عبد الله محمد – من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وأحمد مختار مصطفى طلبة – من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، ووليد عبد العزيز عبد العزيز عامر، ممثلا عن الصحافة القومية ، وسامح عبدالله محمد مرسي – ممثلا عن الصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان ممثلا عن العاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية وفاطمة السيد أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 365 لسنة 2020 والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين كمال عبد القادر زين.

وضمت عضوية الهيئة الوطنية للإعلام،  المستشار محمد رجب خليل إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة خالد محمد ابراهيم نوفل ممثلا لوزارة المالية ووليد زكريا على أحمد - ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وريهام علی مصطفي كامل السهلي - من الشخصيات العامة وذوي خبرة وجمال راجي عنايت ابراهيم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة  وعمرو عبد الحميد حسن أحمد - من الشخصيات العامة و ذوي الخبرة  وسامي عبد السلام سعدون عبد المعطي - ممثلا للنقابة العامة للعاملين وهالة فاروق محمد حشيش - ممثلا لنقابة الإعلاميين.

وتكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورة 4 سنوات
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