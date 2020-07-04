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فن

فستان أنيق.. نادية الجندي تستعيد ذكريات الصيف.. شاهد

السبت 04/يوليه/2020 - 10:17 م
نادية الجندى
نادية الجندى
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محمد بدران

نشرت الفنانة نادية الجندي صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام خلال قضاء عطلتها الصيفية.

وظهرت نادية الجندي فى الصور بإطلالة أنيقة وهى ترتدى فستانًا أنيقًا وعلقت قائلة "صيف 2018".

يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.


ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.


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