عقب وفاة والدته| الدرندلي يعلن انتهاء الصراعات مع تركي آل الشيخ

قال خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، إن كل الصراعات مع المستشار تركي ال الشيخ الرئيس الشرفي الاسبق للنادي انتهت عقب وفاة والدتي مباشرة.









وأضاف خالد الدرندلي في تصريحات هاتفية بفضائية " اون تايم سبورتس"، أن كافة الأمور داخل النادي الأهلي تشهد استقرارا تاما عقب قرار الدولة المصرية بإعادة استئناف النشاط الرياضي من جديد.





وأوضح خالد الدرندلي أن الاهلي سيعبر الأزمة الحالية بمجرد عودة النشاط الرياضي كما كان من قبل.





وأكد أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تمكن من تجديد التعاقد مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لمدة عام آخر بنفس القيمة المالية السابقة.



