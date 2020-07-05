بعد ساعات من نشرها .. تدمير منظومة الدفاع التركية في ليبيا وأنباء عن مقتل أتراك

أكد مصدر عسكري لقناة "العربية" أن الغارات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية في ليبيا أسفرت عن تدمير منظومة الدفاع التركية بعد ساعات من نشرها.





وقال المصدر إن الغارات دمرت منظومة دفاع جوي تركية وعادت سالمة إلى قواعدها.





وأوضح أنه تم تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة على منظومات الدفاع الجوي التركية التي تم تركيبها مؤخرًا في قاعدة الوطية.





وأضاف أن نجاح الغارات في تحييد منظومة دفاع جوي تركية من طراز هوك، مشيرا إلى تدمير 3 رادارات بالكامل.





وذكرت "قناة ليبيا الحدث" أن هناك أنباء عن مقتل مجموعة من الأتراك خلال الضربات الجوية.





كانت مليشيات الوفاق الليبية المدعومة بمرتزقة جلبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استولت على قاعدة الوطية بعد انسحاب تكتيكي من قبل الجيش الوطني الليبي.





وأشارت القناة إلى أن الغارات المذكورة هي الأولى للجيش الليبي بعد الإعلان عن توقيع اتفاق عسكري بين تركيا وحكومة الوفاق، الجمعة، إثر زيارة لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار ورئيس أركانه للعاصمة طرابلس.





إلى ذلك، وذكرت صيفة "المشهد الليبي" نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن قاعدة الوطية الجوية شهدت في ساعات متأخرة من ليل السبت - الاحد قصفًا جويًا عنيفًا وسط سماع اصوات تحليق لطيران حربي في سماء منطقة الجبل الغربي.





وأضافت أنه سُمع أصوات عدة انفجارات باتجاه قاعدة الوطية قبل قليل، وأن القصف كان بأكثر من 6 ضربات جوية، مشيرةً إلى أن قوة الضربات على القاعدة شعر بها في منطقتي الرجبان والزنتان.





وتابعت أن الضربات الجوية استهدفت استراحة تدعى "النداب" وهي كانت خاصة بآمر القاعدة في السابق، مضيفةً أن الاستراحة يتخذها العسكريين الاتراك مقرًا لهم بعد السيطرة على القاعدة.





وجاء ذلك بعدما نشرت تركيا منظومة دفاع جوي متطورة من طراز HAWK تركية الصنع، في قاعدة الوطية في ليبيا.



