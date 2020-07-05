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ديني

صوت الأزهر تسلط الضوء على التحرش وتضع روشتة لعلاجه

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:22 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
أصدرت جريدة صوت الأزهر، عددا جديدا، متضمنا دعم علماء الأزهر لضحايا الاعتداءات الجنسية، ومناقشة ظاهرة التحرش وأسبابها.


وتضمن العدد الجديد لجريدة صوت الأزهر تقريرا بعنوان : علماء الأزهر يُطالبون بدعم  ضحايا الاعتداءات الجنسية وتشجيعهن على الكلام والشكوى، وتقرير آخر بعنوان "الصمت أو غض الطَّرف عن هذه الجرائم يُهدد أمن المجتمع ويُشجِع  على انتهاك الأعراض والحُرمات".


كما سلط العدد الجديد، الضوء على قيام الأزهر الشريف بوضع كل الأمور فى نصابها ورفض - فى بيان ذائع- لوم الضحية أو اعتبارها شريكة فى الإثم، وكذلك تقرير بعنوان "ملابس المرأة - أيًا كانت - ليست مبررًا للاعتداء على خصوصيتها وحريتها وكرامتها".


كما تضمن العدد، تقريرا عن "التحرش «إشارةً» أو «لفظًا» أو «فعلًا» جريمة قانونية وإثم شرعى وانحراف سلوكى وتجريم الفعل والفاعل يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أى شرط أو سياق.


وقدم العدد الجديد لجريدة صوت الأزهر، "الروشتة الأزهرية" لضحايا الاعتداءات الجنسية، من بينها: تفعيل القانون والتجريم والعقاب الرادع.. وحماية الضحايا من التشهير والابتزاز، وتوعية الفتيات بحقوقهن وواجباتهن، وكيف يتصرَّفن عند أى مخاطر.. وتوفير الدعم القانونى لهن.


كما تضمن العدد تقريرا عن: وقف التناول الإعلامى والدرامى الذى يٌظهر المتحرشين كشخصيات محببة ما يشجع الشباب على تقليدهم.
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