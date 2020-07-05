زحام أمام مكاتب البريد لصرف المعاشات بالعلاوات الخمس ..فيديو

شهد مكتب بريد عين شمس اليوم الأحد زحاما كبيرا من المواطنين مع بداية أول أيام صرف المعاشات، متجاهلين خطورة هذا الزحام والتجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا وغير عابئين بقرارات الحكومة ووزارة الصحة من أجل القضاء على فيروس كورونا.





واللافت للنظر أيضا أن المواطنين لم يلتزموا بترك المسافات الآمنة، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩ " وظهور بعض المواطنين غير مرتدين الكمامات.





يذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أن صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من صباح الأربعاء الماضى الموافق الأول من يوليو.





كما يتم ايضًا صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو 2020 .