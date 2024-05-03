الرنجة تحمي من أمراض المخ والأعصاب وتعالج المشاكل النفسية .. تفاصيل

يحرص عدد كبير من المصريين على تناول الرنجة فى شم النسيم بسبب مذاقها الشهي ولكن البعض يتخوف من تناولها بسبب الحديث المتكرر من الأطباء عن مخاطرها ولكن فى الحقيقية لا تصبح ضارة إلا فى حالة الإسراف منها أو شرائها من مكان غيرموثوق.

ووفقا لما جاء فى موقع “draxe” تمتلك الرنجة فوائد مذهلة للصحة العقلية والنفسية وتحمي المخ والجهاز العصبي من مشاكل عديدة بل وتساعد فى علاجها .



هناك الكثير من الأدلة العلمية التي تشير إلى وجود علاقة بين تناول كميات كبيرة من أوميجا 3 الموجودة فى الرنجة تعمل على انخفاض مستويات الاكتئاب أحد أشهر أمراض العصر.

أوميجا 3 الموجودة فى الرنجة مفيدة لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه و قد تكون قادرة على إحداث تأثير كبير على تقليل أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والاضطرابات العصبية الأخرى دون الآثار الجانبية للأدوية

تظهر بعض الأبحاث أن هناك تحسنًا في الأداء الأكاديمي للأطفال الذين كانت وجباتهم الغذائية مكملة جيدًا بالأوميجا.

تحسن الاطفال فى الدراسة

يلعب فيتامين د الموجود فى الرنجة دورًا في منع وإدارة الخلل الوظيفي في الدماغ وعلى الرغم من أن الطريقة غير واضحة، يبدو أن المستويات العالية من فيتامين د وأوميجا 3 تزيد من إطلاق السيروتونين، مما يقلل من شدة العديد من الاضطرابات، بما في ذلك اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والاضطراب ثنائي القطب، والفصام، والسلوك المتهور.

السعادة

ربما بسبب هذه الوظيفة نفسها، تبين أيضًا أن فيتامين د ينظم المزاج، ويحسن التركيز، ويساعد الذاكرة والتعلم.

ومن المثير للاهتمام أن أحد أنواع الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب المعروف باسم مثبطات أوكسيديز أحادي الأمين (MAOIs) يتفاعل بشكل سيئ مع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3، وهي الرنجة.