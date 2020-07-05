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تخدم 3 ملايين مواطن.. تطوير محطة معالجة مياه شبرا الخيمة

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:53 ص
مشروع محطة معالجة
مشروع محطة معالجة مياه شبرا الخيمة
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، تقريرا عن إنجاز مشروع محطة معالجة مياه شبرا الخيمة.


وقال أحد العاملين بمحطة شبرا الخيمة، إن قطاع شبرا الخيمة الذي تبلغ مساحته حوالي 43.5 كيلو متر مربع، تتم خدمته من خلال محطة واحدة لمعالجة المياه، وبها سكان يقرب عددهم من 3 ملايين نسمة.


وأوضح أنهم يجمعون مياه الصرف الصحي ويتم نقلها من خلال محطات رفع لتصل إلى محطة المعالجة لبدء عملية معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها مرة أخرى سواء في الزراعة أو الصناعات التي تحتاج للمياه المعالجة.


وأضاف ان المحطة يطلق عليها "بلقس" نسبة للبلد الذي توجد به، وبدأ التفكير في إنشاء المحطة في عام 1972 وتم تنفيذها على مرحلتين، وتم العمل على تطوير المحطة في كل أجزائها وإحلال وتجديد كل الآليات بها لآليات تكنولوجية حديثة في آخر 6 سنوات للرفع من كفاءة المحطة.

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