وزير الإسكان يتابع تنفيذ 54 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بالصعيد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة موقف تنفيذ 54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى (37 محطة للمعالجة الثنائية – 17 محطة للمعالجة الثلاثية)، بمحافظات الصعيد، بطاقة 433 مليون م3/سنة، بتكلفة 8.87 مليار جنيه، لخدمة 8.35 مليون نسمة، وتقوم بتنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.



وأشاد الدكتور عاصم الجزار، بالمجهود الكبير الذى بذلته الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، فى تنفيذ تلك المحطات، مؤكدًا أن ما تم تحقيقه يُعد إنجازًا بكل المقاييس فى فترة زمنية قصيرة.



وقال المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،إنه تم الانتهاء من تنفيذ 40 محطة (27 محطة للمعالجة الثنائية – 13 محطة للمعالجة الثلاثية)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ 14 محطة أخرى (10 محطات للمعالجة الثنائية – 4 محطات للمعالجة الثلاثية)، بنهاية شهر يناير الجارى.​

