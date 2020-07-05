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منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: تلقينا ما يزيد على 110 آلاف شكوى في شهر.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إننا تلقينا ما يزيد عن 110 آلاف شكوى في شهر واحد. 

وأشار إلى أن عدد الشكاوى والطلبات كبير جدًا، منوهًا بأن مضمون التقرير الذى تم رفعه لرئيس مجلس الوزراء كان لشكاوى متعلقة بالصحة.

وأضاف الرفاعى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء وجه بالاهتمام بمنظومة الصحة فى ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بمواجهة الجائحة من خلال التعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى لتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة.

وتابع أن العالم كله يمر بظروف اشتثنائية تتطلب سرعة التعامل وسرعة الاستجابة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع كل الشكاوى والطلبات للمواطنين فى وقت قياسي.

وأوضح أنه يتم التحقق من جدية الشكوى والمحتوى المتداول والوصول لحل المشكلة فى أسرع وقت، مضيفًا أنه يتم كشف الحقائق باستمرار.
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