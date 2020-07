كورونا اللعين سلب منا أحباء وأصدقاء كثيرين.. سميرة سعيد تنعي رجاء الجداوي

View this post on Instagram

فيروس كورونا اللعين سلب مننا أحباء وأصدقاء كثيرون آخرهم العزيزة رجاء الجداوي.. كانت رمزًا للمرأة المصرية القوية، الأنيقة والمحبة.. رحمك الله.. @ragaaelgedawy