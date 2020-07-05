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محافظات

خلال متابعة صرف المعاشات.. محافظ المنيا يوجه بتجهيز مكان بديل لتقليل الزحام

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:02 م
جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا
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ايمن رياض
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أنه تم تجهيز مكان بديل، بجوار بنك ناصر الاجتماعي بشارع طه حسين بمدينة المنيا، وذلك لتقليل حدة الزحام والتكدس للمواطنين على فرع بنك ناصر أثناء صرف المعاشات، تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة وسلامة أهالينا من كبار السن.

 جاء ذلك خلال تفقد ومتابعة المحافظ لأعمال صرف المعاشات، حيث لاحظ المحافظ الزحام والتكدس من المواطنين أمام فرع البنك، ووجه المحافظ على الفور الوحدة المحلية لمدينة المنيا للبدء في تجهيز مكان بديل بالقرب من البنك من خلال توفير استراحات وكراسي لانتظار المواطنين على مسافات متباعدة وتكليف مجموعة من المتطوعين لتنظيم عملية الانتظار والدخول، مع توفير كل أوجه الدعم والمساندة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وللوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأكد المحافظ أنه تم التنسيق اليوم مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لإنشاء فرع جديد للبنك بمدينة المنيا ،لمواجهه الاعداد المتزايدة من عملاء البنك بالمحافظة، حيث يعد فرع بنك ناصر، واحدا من 6 فروع بالمحافظة وهم فرع المنيا - فرع ابوعزيز مطاى- فرع دير مواس- فرع بنى محمد سلطان - فرع منشية المغالقة وفرع مغاغة.

وناشد، محافظ المنيا، أهالي المحافظة بضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتباع النصائح والإرشادات الخاصة بوزارة الصحة.
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