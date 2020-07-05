جاجوار تقدم نصائح مهمة لضبط وضعية الجلوس الصحيحة أثناء القيادة.. فيديو

تزداد حوادث السيارات يوما تلو الآخر ويرجع السبب في ذلك بسبب السرعة الزائدة أو مشاكل في السيارة، إلا أنه يوجد سبب يغفل عنه العديد من السائقين وهو وضعية الجلوس علي كرسي القيادة

في هذا السياق نشرت شركة جاجوار العالمية لتصنيع السيارات فيديو يوضح وضعية الجلوس الصحيحة لأن وضعية الجلوس الخاطئة تهدد حياة قائد السيارة ومستخدمي الطريق الآخرين لأنها تؤثر على رؤية السائق وتمنعه من القيام برد الفعل المناسب في حالة الطوارئ، ويفقد السائق الحماية التي يوفرها له حزام الأمان والايرباج.نصائح هامة لضبط وضعية الجلوس الصحيحة أثناء القيادة :1-افرغ جيوبك من الأشياء كبيرة الحجم مثل الهاتف المحمول أو أوراق أو محفظة ممتلئة، حتى لا تشعرك بعدم الراحة في الجلوس.2-اجعل حوضك يلامس قاعدة مسند الظهر ثم عدّل المسند بحيث يكون أقرب إلى الوضع العمودي وبما يجعل ظهرك ملامسًا للمقعد بالكامل، بما في ذلك كتفيك.3- اضبط مقعد القيادة بما يناسب طولك وحجم جسمك، فالأمر يختلف من شخص لآخر، واحرص أن تكون قدماك على مسافة جيدة من دواسات الوقود و الفرامل وما يتيح لذراعيك أن تكونا متمكنين من التحكم الكامل في الدركسيون .4- اجعل الفخذان يستندان على المقعد بالكامل، مع وجود انثناء خفيف في الركبتين والكوعين.5- قم بتعديل مسند الرأس ليصبح ارتفاع قمته على مستوى ارتفاع رأسك.