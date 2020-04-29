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سيارات

جاجوار لاند روفر تحدد 18 مايو موعدًا لاستئناف العمل في مصانعها

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:59 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت عدد من دول العالم فتح أسواقها تدريجيا أمام حركة البيع والشراء وعودة الحياة الى طبيعتها تدريجيا بعد غلق دام لأكثر من شهرين بسبب انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد  كوفيد -19.


وبناء على ما سبق، استأنفت العديد من شركات صناعة السيارات العالمية باستئناف عملها التدريجي،  حيث بدأت أيضا صناعة السيارات في بريطانيا باستعادة صحتها، وستعود مجموعة جاكوار لاند روفر للعمل.

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وحددت جاجوار لاند روفر التي تعتبر أكبر منتج للسيارات في بريطانيا يوم 18 مايو موعدًا للعودة للعمل مع فرض اجراءات صارمة داخل خطوط الإنتاج تتعلق بالتباعد الجسدي بين العاملين.. وتخطط الشركة البريطانية لاستعادة التصنيع والمبيعات في السوق الصينية حيث عاد العملاء لشراء السيارات، ومن ثم استعادة نشاط المبيعات في الأسواق أخرى.

وقالت الشركة في بيان لها "في الوقت الذي تقوم فيه الدول بتخفيف إرشادات التباعد الاجتماعي وإعادة فتح أسواق التجزئة حول العالم؛ سنقوم بالعودة للعمل في مصانعنا الأخرى في الوقت المناسب".

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