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برلمان

الشوربجي أمام النواب: الصحافة تحتاج إلى الجهود المخلصة للنهوض بها

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:07 م
عبد الصادق الشوربجي
عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
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فريدة محمد- ماجدة بدوي- يوسف سامح
أعرب عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن خالص تقديره وشكره للقيادة السياسية على الثقة التي أولتها له لتولي هذا المنصب، مشيرا إلى أنه يتمني أن يكون عند حسن ظن الرئيس عبدالفتاح السيسي في المهمة التي أوكلت إليه.
 
وأضاف الشوربجي، في كلمته عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم، أنه شرف كبير أن يؤدي اليمين أمام مجلس النواب، لافتا إلى أن الصحافة المصرية بحاجة إلى كافة الجهود المخلصة للنهوض بها والانطلاق مرة أخرى نحو الريادة.

كان رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، أدوا اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
الشوربجي أمام النواب: الصحافة تحتاج إلى الجهود المخلصة للنهوض بها
الشوربجي أمام النواب: الصحافة تحتاج إلى الجهود المخلصة للنهوض بها
الشوربجي أمام النواب: الصحافة تحتاج إلى الجهود المخلصة للنهوض بها
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