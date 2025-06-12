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الإشراف العام
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الأركان الأمريكية: المجتمع الدولي يدرس كيفية التعامل مع تقرير الوكالة الذرية

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمود محسن

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أن المجتمع الدولي يدرس كيفية التعامل مع تقرير الوكالة الذرية ونراقب الوضع، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأشار رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إلى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران مثير للقلق.

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي بإيران ، إبراهيم رضائي أن خيار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي مطروح على طاولة البرلمان.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفي وقت لاحق ، صرّح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي انه فور صدور قرار مجلس المحافظين الجائر والمفروض، تم تقديم استبيان تصميم (DIQ) يتعلق بإجرائين محددين وفعالين إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أحدهما هو تشغيل موقع تخصيب اليورانيوم الآمن الثالث، والذي يتمتع، بصفته مجمع التخصيب الثالث في البلاد، بعامل أمان عالٍ للغاية وأهمية إستراتيجية.

هيئة الأركان الأمريكية المجتمع الدولي الوكالة الذرية الدولية للطاقة الذرية البرلمان

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