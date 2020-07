منى زكي تنعى الفنانة رجاء الجداوي

View this post on Instagram

‎إنّا لله وإنّا إليه راجعون ...يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فأدخلي في عـبادي وادخلي جنتي وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعـون