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فن

صابرين تنعى رجاء الجداوي: بحبك قوي يا أمنا الغالية

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:30 م
صابرين ورجاء
صابرين ورجاء
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محمد بدران

نعت الفنانة صابرين، الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد معاناتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا.


ونشرت صابرين صورة لها برفقة الراحلة رجاء الجداوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلقت عليها: " ياحبيبتي ياأمنا الغالية الراقية حبيبة الدنيا البشوشة الله يرحمك ويسكنك الفردوس الاعلي ويبدلك خير من الدنيا ومافيها ويجعلك من المستبشرين بجوار الرحمن الرحيم انا بحبك قووووويييييي ياجوجا😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢#رجاء_الجداوي إنا لله وإنا اليه راجعون"


ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما.


يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.


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