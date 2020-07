صابرين تنعى رجاء الجداوي: بحبك قوي يا أمنا الغالية

View this post on Instagram

ياحبيبتي ياأمنا الغاليه الراقية حبيبة الدنيا البشوشة الله يرحمك ويسكنك الفردوس الاعلي ويبدلك خير من الدنيا ومافيها ويجعلك من المستبشرين بجوار الرحمن الرحيم انا بحبك قووووويييييي ياجوجا😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢#رجاء_الجداوي إنا لله وإنا اليه راجعون